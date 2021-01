Ore d'ansia per l'allontanamento da casa di un 72enne perugino: ritrovato dai vigili del Fuoco

E' stato ritrovato l'uomo che si era allontanato da casa senza dare una spiegazione. Questa mattina alcuni familiari avevano denunciata la scomparsa dopo era risultato possibile mettersi in contatto con lui con nessun mezzo. Immediatamente, date alcun problematiche legate allo scomparso, si è messa in moto la task-force formata da Carabinieri, Vigili del Fuoco e volontari. Le ricerche sono partite da Ponte Pattoli, dove l'uomo era residente, per estendersi in tutta la città. Nel pomeriggio di oggi è stato ritrovato dalla squadra dei vigili del fuoco di Corso Cavour in zona Eimbocchi ad Elce. Il 73enne, disorientato ma in buone condizioni di salute, è stato riaccompagnato nella sua abitazione.