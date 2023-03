"C'è un ciclista sulla E45: intervenite subito... si sfa facendo anche buio": 25enne scortato e salvato dalla stradale

Una pioggia di telefonata al Numero Unico di Emergenza per segnalare la presenza ieri sera di un ciclista lungo la Strada Statale E-45 all'altezza a Ponte Pattoli. L'uomo era incurante delle auto che velocemente gli sfrecciavano accanto. Immediato l'intervento, per evitare il peggio, della Polizia Stradale che ha fatto rallentare il traffico e accompagnato il ciclista fuori dalla Stadale. L'uomo in sella alla due ruote è un cittadino senegalese, classe 1998, ha riferito agli agenti di essere diretto presso la propria abitazione a Perugia e di non essere a conoscenza del divieto per i ciclisti di transitare su quella strada. Scampato il pericolo di incidenti, i poliziotti hanno quindi sanzionato il 25enne per la violazione del Codice della Strada che preclude ai ciclisti di circolare lungo i raccordi autostradali.