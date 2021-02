Ponte San Giovanni, coppia ruba costosa confezione di profumo: incastrati dalla video-sorveglianza

Per i due ragazzi, i quali non sono stati in grado di esibire alcuna ricevuta del pagamento, è scattata così la denuncia in stato di libertà

I Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno denunciato per furto aggravato una coppia (lui marocchino di 32 anni, lei folignate di 19 anni) che poco prima del loro fermo avevano fatto una visitina ad una profumeria del quartiere. In teoria non avevano acquistato nullla ma in pratica, come ha scoperto dopo la proprietaria, erano riusciti a trafugare una confezione di profumo da oltre 100 euro. Una volta avvisati, i carabinieri ci hanno messo poco ad individuare la coppia e portarla in caserma. Ad inchiodare i due il nastro registrato della video-sorveglianza. A quel punto è scattata la perquisizione ed è stato ritrovato il costoso profumo che è stato rincosegnato direttamente alla profumeria ponteggiana. Per i due ragazzi, i quali non sono stati in grado di esibire alcuna ricevuta del pagamento, è scattata così la denuncia in stato di libertà.