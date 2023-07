Ponte Felcino, stavolta il ladro finisce in trappola dopo essere entrato forzando la porta: la fuga non riesce

Lo hanno beccato con il volto travisato a caccia di merce all'interno dei locali di una ditta a Ponte Felcino. Stavolta il ladro non ha avuto la meglio grazie al binomio telecamere interne e servizio di vigilanza attivo negli orari di chiusura. Proprio gli operatori della sicurezza privata hanno chiesto l'intervento della Polizia che una volta entrati hanno subito fermato il ladro che aveva provato a nascondersi dietro alcuni furgoni. Inultile poi il tentativo di fuga quando è stato scoperto.

Si tratta di un cittadino albanese, classe 1979, con precedenti di Polizia per reati contro la persona, stupefacenti, ricettazione e furto. Una volta portato in Questura si è scoperto che era stato espulso lo scorso 14 luglio ma era rimasto da clandestino in città. Per questi motivi, terminate le attività di rito, l’uomo è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e deferito alla Magistratura a per il reato di inottemperanza all’Ordine del Questore. Gli Ufficio Immigrazione della Questura stanno lavorando alla pratica per una nuova espulsione.