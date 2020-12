Ponte Felcino, altri fondi per il Cva di quartiere: tetto e infissi nuovi

Nuova copertura e infissi per il Cva di Ponte Felcino al centro di un lavoro di riqualificazione fortemete voluto dall'amministrazione comunale. Il secondo stralcio consistente, come già preannunciato, nella sostituzione degli infissi e di parte della copertura per un importo complessivo di oltre 66mila euro, interamente a carico del Comune di Perugia. Poi sarà la volta di un moderno impianto di illuminazione della struttura.

"Dopo decenni di abbandono - ha spiegato questa Amministrazione - sta intervenendo progressivamente per la messa in sicurezza e la completa riqualificazione di tutti i cva, con investimenti importanti e significativi. Dopo l’intervento sulla struttura di Pianello, ora è la volta del cva di Ponte Felcino, situato in un quartiere molto vissuto e frequentato. L’impegno dell’Amministrazione, ovviamente, proseguirà anche in futuro, dando corso ad un programma che ci siamo dati”.