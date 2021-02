Ponte d'Oddi, il punto vaccinale scelto è adeguato? Le segnalazioni: troppi assembramenti

In questi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni, foto e abbiamo fatto una visita per verificare. Due giorni fa anche i militari sono stati chiamati in causa ed hanno effettuato dei controlli

Sono i primi giorni, in una emergenza sanitaria esplosiva, e quindi certe sbavature sulla messa appunto della macchina organizzativa per i vaccini ci può stare. Ma le segnalazioni continuano ad arrivare puntuali su potenziali rischi, lunghe attese e assembramenti dal parcheggio (troppo piccolo) fino all'interno della struttura. Nel perugino è sotto osservazione il punto vaccinale di Ponte d'Oddi dove sono stati chiamati dal 15 ottobre scorso a vaccinarsi gli anziani 80enni e dove a breve toccherà anche ad altre categorie.

In attesa di un altro punto cittadino - Ponte San Giovanni - il fulcro resta questa sede. A fare segnalazioni di assembramenti involontari, dato il luogo e l'organizzazione, sono soprattutto i figli che accompagnano regolarmente gli anziani genitori a questo importante appuntamento. Nei giorni scorsi sono arrivati anche i Carabinieri per verificare comportamenti e potenziali rischi che andrebbero contro le norme anti-contagio previste dal Ministero della Salute. I militari non solo hanno parlato con il personale dell'Asl ma hanno anche dovuto rinbadie a tutti l'importanza del giusto distanziamento sia all'esterno che nella salta di attesa prima della vaccinazione.

In molti si stanno lamentando sulla scelta di una struttura che non sarebbe sufficientemente grande a garantire un afflusso di persone considerato importante. Le foto scattate da chi ha fatto poi la segnalazione ai carabinieri sono molto indicative della location - che ribadiamo in molti tra anziani e figli hanno reputato non idonea - che il rischio di assembramenti in attesa del vitare vaccino. Da quanto appreso da Perugiatoday.it gli operaori locali hanno segnalato il tutto ai vertici che hanno effettuato, prima dell'apertura, tutte le ispezioni necessarie e a norma di legge.