Non utilizza un macchinario acquistato con i fondi della Regione: processato per danno erariale

La Procura della Corte dei conti dell’Umbria ha citato in giudizio un imprenditore, chiedendo un risarcimento di 6.811,37 euro per un danno erariale nei confronti della Regione Umbria, su un totale di 196.523,80 euro per un finanziamento con fondi pubblici per il miglioramento dell’attività industriale.

Secondo la Procura contabile l’imprenditore, difeso dagli avvocati Francesco Maria Falcinelli e e Lorenzo Guido Rossi, avrebbe ottenuto contributi comunitari da parte della Regione Umbria per la sua azienda di produzione di lastre, fogli, tubi e profilati in plastica per un importo di 196.523,80, a fronte di una spesa per impianti produttivi di 1 milione e 200mila euro.

Secondo la Guardia di finanza, dopo un’ispezione, però, tutti i beni acquistati sarebbero stati rendicontati, tranne una pompa di plastificazione integrata, ritrovata ancora nel suo imballo di legno e non utilizzata alla data del controllo.

Il titolare dell’azienda, già in sede di controllo, aveva riferito che il macchinario sul quale la pompa era stata installata, si era rivelato obsoleto ed era stato sostituito.

Il bando prevedeva che il beneficiario del contributo “non poteva cedere, alienare o distrarre i beni acquistati con i soldi pubblici”. Per questo scattava la segnalazione per indebita percezione del contributo pubblico.

I giudici contabili, però, hanno sposato la tesi difensiva, e prosciolto l’imprenditore, riconoscendo che “è mancata solo la previa comunicazione alla Regione che, considerata la maggiore produttività ed efficienza derivanti dal cambio, è presumibile ritenere che, se fosse stata previamente interpellata, avrebbe dato il proprio placet alla sostituzione della pompa”.