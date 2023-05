Controlli della Polstrada sulla E45 e sulle strade della provincia di Perugia: raffica di multe

La Polizia stradale di Perugia ha attuato un vasto servizio di controllo in tutta la provincia, lungo le principali strade e in particolar modo sulla E45, a contrasto della guida in stato di ebbrezza e per evitare le stragi del sabato sera.

Nell’ultima settimana sono stati controllati 271 veicoli e identificate 364 persone.

Importante l’esito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, infatti, hanno accertato e contestato 304 infrazioni al Codice della Strada, di cui 58 per il superamento dei limiti di velocità previsti.

Le verifiche hanno riguardato anche i mezzi pesanti. Di rilievo, anche in questo caso, gli esiti: sono state 174 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia stradale.

L’intera attività ha portato al ritiro di 3 patenti di guida e al sequestro di 5 veicoli.