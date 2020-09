Velocità, cinture di sicurezza e cellulare, campagna della Polstrada di Perugia per arrivare a "zero vittime" sulle strade

Strade più sicure con il rispetto delle regole e attenzione alla guida. E' quanto propongono le iniziative promosse dal Network Europeo delle polizie stradali “Roadpol” rivolte ad aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno mortalità ed incidentalità grave sulle strade europee, richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di riallinearsi agli obiettivi europei sulla riduzione del 50% del numero delle vittime sulle strade entro l’anno 2030.

L’obiettivo è proprio quello di elevare gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo attraverso campagne di comunicazione ed operazioni congiunte tra le Polizie Stradali europee al fine di ridurre il numero delle vittime e degli incidenti stradali.

In occasione della giornata europea zero vittime sulla strada di ieri, la sezione della Polizia stradale di Perugia sotto il coordinamento del Compartimento Polstrada Lazio-Umbria ha effettuato sulle strade della Provincia dispositivi mirati proprio alla riduzione delle principali cause di mortalità individuabili nell’elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per i bambini, del casco e nell’uso del telefono cellulare alla guida.

