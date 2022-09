Perugia, lezioni di educazione stradale per i bimbi del centro estivo CamCus al Bambagioni

Gli agenti della Polizia Stradale di Perugia hanno fatto lezione di educazione stradale ai bambini el centro estivo del CAMCUS organizzato a Perugia dal Centro Universitario Sportivo presso il Centro Sportivo Bambagioni – illustrando ai piccoli ospiti, i giusti modelli comportamentali per potersi muovere da soli, a piedi o con le bici, senza dimenticare di sensibilizzare i propri genitori a mettere in atto tutti gli accorgimenti per garantire la sicurezza nell’affrontare viaggi sicuri.

Un pubblico giovane, ma ben consapevole, pronto a “segnalare” talvolta alcuni comportamenti sbagliati dei propri genitori.

I giovani apprendisti hanno trascorso due ore con gli agenti della Stradale di Perugia, terminando con l’immancabile visita all’autovettura di servizio con il suo particolare allestimento ed equipaggiamento che, per un giorno, ha fatto sentire tutti i partecipanti un po' poliziotti.