La Polstrada di Todi e Castiglione del lago cerca casa, pubblicato l'avviso per l'affitto delle nuove sedi

La Polstrada di Todi e di Castiglione del Lago cerca casa. La Prefettura di Perugia ha pubblicato un avviso pubblico per “l’acquisizione in locazione passiva di struttura da destinare a sede del Distaccamento della Polizia stradale” di Todi e di Castiglione del Lago al posto delle vecchia strutture poste tra gli svincoli di Todi e San Damiano e in via della Resistenza.

Secondo l’avviso le strutture dovranno “essere prossime alle principali strada di comunicazione” e rispettosa di tutte le norme su impianti, risparmio energetico, assenza di barriere architettoniche e a posto con i regolamenti edilizi comunali.

La nuova sede di Todi deve avere una “superficie lorda richiesta” di 660 metri quadrati coperti e 1.800 metri quadri di piazzale; quella di Castiglione del Lago deve avere una superficie di 837 metri quadri coperti e 1.149 scoperti. Ulteriori specifiche tecniche “per un’ottimale funzionalità operativa” possono essere reperite presso le sedi attuali dei due Distaccamenti dalle 9 alle 13.

Le proposte dovranno essere inviate in busta chiusa alla Prefettura di Perugia con la dicitura “Avviso pubblico per l’acquisizione in locazione passiva di struttura da destinare a sede Distaccamento della Polizia stradale” di Todi o di Castiglione del lago, con raccomandata entro le ore 12 del 15 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Necessario accludere planimetrie e la documentazione dell’Agenzia del Demanio. L’affitto avrà durata di 6 anni ed eventuali lavori di ammodernamento saranno a carico del proprietario.