Allarme bocconi killer a Perugia: polpette avvelenate per uccidere cani e gatti

Bocconi killer per uccidere cani e gatti. Lo Sportello a 4 zampe della Provincia di Perugia, con un post su Facebook, lancia l'allarme polpette avvelenate a Perugia. Le esche sono state trovate in via Sicilia, nella zona del sottopasso.

"E' un reato, chi li prepara o li abbandona è punito con la reclusione da tre a 18 mesi", scrive lo Sportello sul post.