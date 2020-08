Investito sull'A1, Daniele è ancora gravissimo: visita in ospedale del Ministro Lamorgese e del Capo della Polizia Gabrielli

Lotta con tutte le forze da un letto d'ospedale per poter riabbracciare al più presto le sue bambine. Daniele, 39 anni, poliziotto originario di Marsciano ma in forza alla Stradale Roma Nord, è ancora in gravi condizioni dopo che una Citroen lo ha travolto nella corsia di emergenza lungo l'A1 mentre era in servizio nel tardo pomeriggio di Ferragosto.

Martedì la ministra Lamorgese ed il Capo della Polizia Gabrielli, di rientro dalla Tunisia, sono andati al Gemelli di Roma dove è ricoverato l’agente ed hanno incontrato la moglie, i due figli di 8 e 5 anni ed il personale medico sanitario che lo assiste. Ad accoglierli il direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Marco Elefanti e il direttore della Terapia Intensiva neurochirurgica del Gemelli Anselmo Caricato, responsabile dell'equipe medica dove è attualmente ricoverato il poliziotto. "Grande è l'affetto delle donne, degli uomini della Polizia di Stato e dei tantissimi cittadini che stanno sostenendo Daniele con messaggi di vicinanza", fa sapere la polizia di Stato in un messaggio postato sulla propria pagina Facebook.