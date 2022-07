"Accesso alla banca dati per danneggiare un consulente del Tribunale dei minori", la Procura generale contro la sentenza per tre poliziotte

Ricorre in Cassazione la Procura generale di Perugia contro la sentenza della Corte d’appello del 7 luglio scorso che ha assolto una poliziotta e ha ridotto la pena in favore delle altre due colleghe,, tutte e tre all’epoca dei fatti in servizio alla Questura di Perugia, accusate di accesso abusivo a sistema informatico

La vicenda, risalente al novembre 2012, riguarda degli accessi abusivi presumibilmente commessi dalle tre poliziotte per danneggiare, secondo l’ipotesi accusatoria, una consulente tecnica che era stata nominata dal Tribunale dei "qualsiasi appartenente alle forze di polizia, per accedere a banche dati d’ufficio, deve essere senz’altro consapevole dei limiti normativi a cui sono sottoposti i suoi accessi, altrimenti si crea un’area di immunità penale in favore degli appartenenti alle forze dell’ordine, assolutamente vietata dal nostro ordinamento”. Inoltre, sempre secondo la Procura Generale, proprio i messaggi whatsapp “tra l’imputata istigatrice-beneficiaria dei dati abusivamente acquisti e l’autrice materiale dell’accesso, dimostrano la natura abusiva e penalmente rilevante di quegli accessi”.

Per altro verso, l’affermazione della corte d’appello a sostegno della concessione delle attenuanti generiche appare ad avviso della Procura generale priva di logicità, in quanto le notizie contenute nelle banche dati di polizia non contengono informazioni sulla personalità o sulla vita di un individuo.

In definitiva i dati che le tre poliziotte “hanno voluto conoscere abusando del loro ruolo e delle password in loro possesso sono state utilizzate esclusivamente in danno della persona radiografata sulla banca dati, nel caso di specie la consulente tecnica”.