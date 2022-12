Perugia, due settimane di controlli a tappeto della polizia stradale

Dino a domenica 18 dicembre, la polizia stradale di Perugia, nell’ambito del calendario “Roadpol”, network delle polizie europee, intensificherà i controlli. L'obiettivo, spiega una nota, "è prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti". Gli agenti, sottolinea la Questura di Perugia, effettueranno dei monitoraggi lungo le principali strade statali con servizi specifici e controlli specificamente dedicati alla verifica della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, utilizzando le speciali apparecchiature in dotazione quali l’alcol test e il “drug read”.

Nel prossimo fine settimana, inoltre, gli agenti della Polizia Stradale di Perugia si avvarranno anche della collaborazione del personale dell’Ufficio Sanitario della Questura.