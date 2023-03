Controlli a tappeto della polizia stradale, bus e camion osservati speciali: pioggia di multe

Una settimana di controlli a tappeto della polizia stradale. Bus, camion e mezzi pesanti sorvegliati speciali. Durante le giornate dei controlli, gli agenti hanno verificato lo stato psicofisico dei conducenti, il rispetto dei limiti di velocità, il rispetto della normativa Adr sul trasporto delle merci pericolose e tutte le altre prescrizioni sull’autotrasporto previste dalla normativa nazionale e comunitaria. Sono stati controllati anche il carico e i documenti di accompagnamento della merce.

Nel corso della settimana, spiega la Questura, sono stati controllati dalle pattuglie 135 veicoli, di cui 23 autobus, ed elevate 98 sanzioni, di cui 12 per il mancato rispetto delle Direttive europee sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, due per eccesso di carico oltre la portata massima autorizzata del veicolo su strada, due per inidoneità dei veicoli e/o mancata revisione periodica, 31 per velocità superiori a quelle consentite.