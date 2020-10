Spoleto, la polizia scopre due spacciatori: uno arrestato, l'altro denunciato

Nei giorni scorsi gli agenti, durante un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati connessi al traffico ed alla cessione di stupefacenti, hanno arrestato un trentenne cittadino albanese, gravato da ordine di cattura rilasciato a seguito di ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Spoleto, per spaccio stupefacenti. L’uomo è stato bloccato proprio mentre cercava di allontanarsi dalla città ed immediatamente portato in carcere.

Sempre gli agenti della Squadra Volante hanno notato un assembramento di giovani in una piazza della città di Spoleto. Sottoposti a controlli di routine, uno di questi ha attirato le attenzioni dei poliziotti in quanto ha cercato di allontanarsi silenziosamente. Immediatamente bloccato è stato trovato in possesso di diversi grammi di hashish già diviso in dosi. Altra sostanza è stata ritrovata con tanto di materiale per pesare e il confenzionamento. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.