Blitz della polizia di Perugia nella casa dello spaccio: 29enne in manette

Blitz della polizia di Perugia in un'abitazione in via del Lavoro. A far scattare il controllo un via vai sospetto nell'appartamento.

Il bilancio è di un arresto: in manette un cittadino nigeriano di 29 anni, proprietario dell'appartamento, con diversi precedenti in materia di spaccio di stupefacenti, maltrattamenti e minacce. Nell'abitazione i poliziotti hanno identificato anche altri cittadini nigeriani – un 26enne e un 30enne, entrambi pregiudicati – e un cittadino italiano di 41 anni con precedenti per stupefacenti e riciclaggio.

Il 29enne è stato trovato con 455 euro in contanti, alcuni flaconi di metadone e diverse dosi - per circa 10 grammi - di cocaina, eroina e marijuana nascosti in bagno.

Il 30enne, invece, è stato trovato con oltre 1400 euro in contanti di cui non è riuscito a giustificare il possesso. Uno dei 26enni è stato sorpreso con alcuni grammi di hashish. E ancora. Nell'auto del 41enne è stata trovata una dose di eroina.

Il 29enne è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante per i reati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e verrà sottoposto a rito per direttissima. Nei confronti dello stesso è stato anche richiesto il nulla osta per la sua immediata espulsione.

Al cittadino italiano, risultato essere un cliente del 29enne e il 26enne nigeriano, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.