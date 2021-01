Capodanno, tre chili di botti 'pericolosi' sequestrati dalla polizia di Perugia

Beccato con tre chili di botti 'pericolosi' per Capodanno. La polizia di Perugia ha sequestrato 63 'New Rambo' e 19 'Cobra 7' a un cittadino italiano di 21 anni. Il ragazzo non aveva la licenza per maneggiare gli 'esplosivi' di questa categoria.

Come spiega la polizia di Perugia "si tratta di esplosivi particolarmente pericolosi e dall’alto contenuto di polvere pirica la cui vendita è riservata a soggetti muniti di apposita licenza, per i quali il maneggio e l’accensione è riservata a persone munite della capacità tecnica prevista dalla legge e delle necessarie abilitazioni".

A Città di Castello, invece, i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato duecento chilogrammi di "botti" illegali e conservati senza rispettare le norme di sicurezza.