Perugia, capriolo travolto da un'auto: salvato

Capriolo ferito salvato dalla polizia di Perugia. L’animale ferito, segnalato da alcuni cittadini, è stato trovato dagli agenti in via Raniero Fasani, a bordo della carreggiata, rannicchiato e spaventato.

I poliziotti hanno subito contattato il numero di emergenza per il recupero della fauna selvatica che, in poco tempo, ha inviato del personale specializzato per portare il capriolo al sicuro per le cure del caso.