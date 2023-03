Perugia, blitz della polizia in una casa in centro storico: salta fuori di tutto

Blitz della polizia di Perugia in una casa in centro storico, salta fuori di tutto. Un 45enne, cittadino italiano, è stato denunciato per ricettazione ed è stato sanzionato per possesso di sostanze stupefacenti.

Nell'abitazione dell'uomo i poliziotti hanno trovato due computer, un paio di auricolari, una videocamera, diversi capi di abbigliamento, una katana e un machete che sono risultati rubati. E ancora. Gli agenti hanno anche recuperato un flacone di metadone con etichetta abrasa e dell'eroina.

L'uomo è stato denunciato e sanzionato. Parte della refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.