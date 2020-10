Cambio della guardia in Questura: alla Squadra mobile arriva Gianluca Boiano esperto di criminalità organizzata

Cambio della guardia al comando della Squadra mobile di Perugia. Lascia Carmelo Alba e arriva Gianluca Boiano.

“Ringrazio il dottor Carmelo Alba e do il benvenuto al nuovo capo della Squadra mobile, il dottor Gianluca Boiano – ha detto il questore Antonio Sbordone - La Squadra mobile è un’articolazione importante della Questura, anche alla luce delle problematiche che dovremo affrontare nel futuro e per andare incontro alle esigenze della popolazione: a Perugia spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata rimangono una priorità. L’ufficio che il dottor Boiano va a dirigere è ben organizzato e il personale è molto concentrato sul lavoro”.

Il neo dirigente, 48 anni, laurea in Giurisprudenza, da 28 anni in Polizia, viene da Napoli, dove ha operato nella sezione “Falchi”, task force per il contrasto a furti, scippi e rapine, e poi ha diretto la sezione criminalità organizzata.

“Sono arrivato da pochi giorni e mi sto ambientando, cercando di capire e conoscere la città – ha esordito il neo dirigente – Il nostro compito e le priorità saranno quelli di contrastare senza tregua i fenomeni già presenti, come lo spaccio di droga e reati predatori. È mia intenzione ascoltare le istanze dei cittadini e intercettare le loro esigenze e le loro paure – ha concluso – Non tutti i territori sono uguali, alcuni sono gravati da presenza massiva di criminalità organizzata, altri dalla criminalità comune. Nostro compito è tenere alta la guardia, lavorare in sinergia con l’autorità giudiziaria per ottenere risultati e ascoltare i cittadini”.