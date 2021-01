Cambio della guardia in Questura, Alessandro Drago nuovo dirigente dell'Anticrimine

Cambio della guardia in Questura al comando della Divisione anticrimine, dove Rosa Alba Stramandino lascia la città a seguito del trasferimento presso la Questura di Reggio Calabria e arriva a Perugia il primo dirigente della Polizia di Stato Alessandro Drago.

Il nuovo dirigente arriva dalla Questura di Catania dove ha svolto la funzione di dirigente del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Sicilia Orientale. Classe ’69 è "un funzionario della Polizia di Stato con un notevole profilo maturato in differenti contesti degli Uffici di Polizia e differenti aree territoriali, dirigendo diversi prestigiosi Uffici", ha commentato il Questore Antonio Sbordone dichiarandosi molto soddisfatto per l’assegnazione del Dirigente a Perugia.

Il Questore di Perugia ha ringraziato la dirigente Stramandino per la professionalità, la competenza e l’impegno dimostrato nel periodo di permanenza presso la Questura di Perugia.

La Questura di Perugia si arricchisce anche di cinque nuovi agenti, con un’età che oscilla tra i 25 e i 40 anni e provenienti da varie parti d’Italia, in servizio per le Volanti e impiegati nel controllo del territorio. Tutti molto motivati ed entusiasti di cominciare il proprio servizio a Perugia.

Gallery