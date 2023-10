Rapine, spaccio, estorsioni e furti: fogli di via e ammonimenti del Questore di Perugia

La Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha dato esecuzione a 10 provvedimenti amministrativi di avviso orale, 8 fogli di via con divieto di ritorno nel Comune e 3 ammonimenti del Questore.

Come spiega una nota "7 avvisi orali hanno raggiunto sette indagati destinatari del provvedimento cautelare eseguito dalla Squadra Mobile di Perugia il 6 ottobre per rapina aggravata, estorsione e spaccio di stupefacenti". Gli altri 3 sono stati emessi "nei confronti di persone gravate da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti ritenuti socialmente pericolosi".

Sei fogli di via con divieto di ritorno nei comuni di Perugia, Città di Castello, Campello sul Clitunno, Fossato di Vico e San Giustino hanno riguardato "persone con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, possesso di arnesi atti allo scasso e atti persecutori, sorpresi dall’Arma dei Carabinieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio, fuori dai comuni di residenza senza una valida motivazione".

Due fogli di via con divieto di ritorno nel Comune di Perugia hanno riguardato "due persone sorprese dalla Polizia di Stato nel centro storico della città e in località Fontivegge, fuori dal comune di residenza. I due hanno dichiarato che si trovavano a Perugia per acquistare sostanza stupefacente", prosegue la Questura di Perugia.

I 3 provvedimenti amministrativi di Ammonimento sono stati emessi "nei confronti di tre persone che hanno posto in essere condotte intimidatorie nei confronti delle vittime che hanno sporto richiesta di Ammonimento al Questore".