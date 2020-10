Manifestazioni in tempi di Covid? Il questore Sbordone: "Mio compito è valutare, prescrivere e all'occorrenza vietare"

Marcia della Pace, Eurochocolate, Fiera dei morti e Baracconi, ma anche la beatificazione di Carlo Acutis ad Assisi. Eventi e manifestazioni molto diverse tra di loro, ma che sono accomunate dal richiamo di migliaia di persone e dalla difficoltà di gestirne la sicurezza a livello di contagio e il seguente rintracciamento per contenere l’epidemia.

Il questore di Perugia, Antonio Sbordone, ha voluto precisare che “del pubblico spettacolo e sport se ne occupa il Comune, mentre le fiere sono di competenza regionale. Le manifestazioni di espressione del pensiero, tutelate dalla Costituzione, non prevedono autorizzazione, ma solo un preavviso al questore che può dare solo prescrizioni di carattere organizzativo per lo svolgimento. Le può vietare solo per gravi motivi di ordine pubblico”.

Con le normative introdotte a causa del Covid19, queste manifestazioni “si possano svolgere, ma in forma statica, con mascherine e altre prescrizioni eventuali da parte del questore – ha proseguito Sbordone - Così è avvenuto per la Marcia per la Pace, organizzata in forma statica, debitamente annunciata e per la quale sono state emesse prescrizioni di sicurezza per essere nel pieno rispetto della legge”.

In riferimento alle decisioni del Cts regionale, secondo il questore Sbordone c’è stata una “valutazione errata dello svolgimento della manifestazione: non c’è marcia, non ci sono punti di ristoro, non c’è percorso in salita, ma sarà un’iniziativa statica con un piano che è frutto di un mese di lavoro e di prescrizioni – ha precisato il questore – Dagli iniziali 25 chilometri di percorso con 12mila persone si è passati a 5 chilometri con 2mila persone, per arrivare a tre punti di ritrovo statici Perugia, Santa Maria degli Angeli e Assisi da cui non si muoverà nessuno”.

Anche per la beatificazione di Carlo Acutis sono state fatte le valutazioni di sicurezza ed è stato predisposto un piano: “Per noi ci sono problemi organizzativi, ma al momento non vi sono motivi di sicurezza o leggi per vietare le manifestazioni. Se la valutazione fosse stata contraria avrei vietato”.