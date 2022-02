Si ubriaca e poi s'addormenta con la radio a tutto volume. I vicini chiamano la polizia. Ecco cosa e quanto ha rischiato il giovane

Questa notte gli operatori della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nell’hinterland di Perugia, a seguito di chiamata al numero di emergenza 112, per un dissidio tra vicini di casa.Gli agenti, portatisi immediatamente sul posto hanno sentito il richiedente che, in evidente stato di ebbrezza ha dichiarato di essere stato svegliato dal vicino di casa che, poco prima, aveva bussato con forza e insistenza alla porta della sua abitazione.

I poliziotti, a quel punto, hanno identificato il vicino di casa, uno straniero 42enne che ha spiegato agli operatori di aver bussato a casa del vicino poiché, a tarda notte, infastidito dall’alto volume della musica proveniente dall’appartamento del vicino di casa che gli impediva di dormire, aveva tentato di invitarlo a ridurla ma quest’ultimo, frastornato dall’alcol, dormiva profondamente.

Riappacificate le parti, gli operatori hanno invitato l’uomo a spegnere la musica o ad abbassare il volume per evitare di disturbare il riposo degli altri condomini, informandolo, inoltre, delle eventuali responsabilità, anche penali, del suo comportamento che per questa volta ha evitato per un soffio. Per quanto riguarda le sanzioni penali nelle quali si incorre per il reato di disturbo della quiete pubblica, si va dall’arresto fino a 3 mesi all’ammenda fino a 309 euro.

Ma quali sono i rumori molesti? Tutti quelli proveniente da apparecchi elettronici, come radio o TV, gli schiamazzi di tante persone riunite, la musica ad alto volume, i rumori di strumenti quali un trapano, l’abbaiare di un cane, quando percepiti negli orari durante i quali dovrebbe essere mantenuta la quiete pubblica.