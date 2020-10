Beccato fuori dalla palestra con l'eroina nel portafoglio: patente ritirata

Beccato con l'eroina in tasca, addio patente e segnalazione alla Prefettura di Perugia. Gli agenti della Squadra Volante hanno notato un'auto parcheggiata fuori da una palestra con dentro un 30enne italiano con precedenti per stupefacenti. Nel portafoglio una dose di eroina, comprata poco prima da uno spacciatore. Segnalato al Prefetto di Perugia come assuntore. Per il 30enne è scattato anche il ritiro della patente.

