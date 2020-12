Invita i poliziotti a entrare in casa, ma dimentica l'eroina sul tavolo: denunciato

E' ubriaco e allarma i vicini di casa. Così gli agenti della Questura di Perugia sono intervenuti nella zona di via Settevalli. I poliziotti della Volante trovano un cittadino ucraino di 34 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica. Il giovane, una volta calmato, ha invitato gli agenti ad entrare in casa per recuperare un documento di identità.

E qui, la sorpresa: sul tavolo del salotto ci sono due dosi di eroina e il bilancino di precisione. I poliziotti perquisiscono l'appartamento e trovano altre due dosi di eroina, una sotto al tavolo e una in un nascondiglio nella parete di casa. In totale più di due grammi di eroina.

Il 34enne, sul quale pendono precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona ed in merito agli stupefacenti, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.