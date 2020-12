In centro con l'eroina in tasca: 25enne e 18enne beccati dalla polizia

A spasso in centro storico con l'eroina in tasca. Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia hanno fermato e perquisito quattro giovani che hanno tentato la fuga all'arrivo dei poliziotti. Due di loro, un cittadino del Kosovo di 25 anni e una cittadina italiana di appena 18 anni, sono stati trovati con dell'eroina in tasca.

La droga è stata sequestrata e i due giovani segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori di sostanze stupefacenti.

I giovani, residenti al di fuori del Comune di Perugia, fermati quando l'Umbria era in zona arancione, sono stati anche sanzionati per la violazione del Dpcm.