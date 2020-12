Caccia all'uomo a Perugia, 44enne inseguito e catturato

Individuato, inseguito e catturato. Arresto lampo della polizia di Perugia: in manette un cittadino tunisino 44enne. L'uomo era già stato arrestato dagli agenti della Questura di Perugia nel mese di ottobre per il furto di un borsello contenuto all’interno di un furgone. Il Giudice per le Indagini Preliminari, su rischiesta del pm titolare delle indagini, ha emanato un provvedimento di cattura. Così i poliziotti della Squadra Volante, diretti dal Commissario Monica Corneli, si sono messi a caccia del fuggitivo, passando al setaccio le zone frequentate abitualmente dal 44enne. L'uomo è stato individuato in centro storico: inseguito per i vicoli dell'acropoli e arrestato. Il 44enne è stato bloccato con un taglierino e un paio di scarpe da donna.

Denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e ricettazione e rinchiuso in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare.