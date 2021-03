Ruba una bici da 1200 euro e scappa: inseguito e arrestato

I poliziotti di Perugia hanno arrestato un 39enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine e con dei precedenti per vari reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti

Ruba una bici da 1200 euro a Centova e scappa, ma non va lontano. Inseguito e catturato. I poliziotti di Perugia hanno arrestato un 39enne di origini tunisine, già noto alle forze dell'ordine e con dei precedenti per vari reati contro il patrimonio e sostanze stupefacenti.

Gli agenti lo hanno individuato vicino alla stazione del Minimetrò di via Cortonese. L'uomo ha cercato di nascondersi tra i cespugli del parco Chico Mendez. Fermato e arrestato per furto aggravato. A carico del soggetto sono state avviate le pratiche, da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura, per la sua espulsione dal Territorio Nazionale.