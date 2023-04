Perugia, si accampano nel dehors: serve la polizia, spuntano droga e un coltello

Si accampano nel dehors di un locale di Perugia. La polizia ha denunciato un cittadino algerino di 38 anni e una cittadina della Costa Rica di 31 anni - entrambi gravati da precedenti di polizia - per invasione di edifici. L'uomo è stato anche denunciato per inottemperanza al provvedimento del Questore di lasciare il territorio nazionale, emesso lo scorso mese di ottobre, e per possesso di oggetti atti a offendere e sanzionato per possesso di droga.

I due sono stati trovati dal titolare del locale. I poliziotti hanno individuato dell'hashish e un coltello da cucina.