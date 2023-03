Perugia, si aggira nella sede di un'associazione con un cacciavite in mano

Si aggira nella sede di un'associazione con un cacciavite in mano: 32enne bloccato e denunciato per i reati di invasione di edifici e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. È successo a Perugia. A lanciare l'allarme la responsabile dell'associazione che ha chiesto l'auto della polizia per l’occupazione abusiva del sottoscala dell’immobile.

La donna ha raccontato ai poliziotti di aver trovato un uomo che si aggirava all’interno dei locali dell’associazione con un cacciavite in mano. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato. Si tratta di un 32enne, cittadino liberiano, regolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e possesso di svariate false identità.

L'uomo è stato trovato con il cacciavite. Dal controllo dei locali occupati abusivamente, sono stati rinvenuti, inoltre, altri strumenti atti allo scasso che sono stati posti sotto sequestro.