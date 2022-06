Non ha più la patente, ma guida a folle velocità. E il passeggero è armato

Scambia le strade di Pian di Massiano per una pista e guida come un pazzo. Fermato dalla polizia di Perugia e multato per oltre 2mila euro. Denunciato per porto abusivo di armi il passeggero, sorpreso con un coltello a serramanico in tasca.

Gli agenti della Volante, ricostruisce la Questura di Perugia, sono intervenuti a Pian di Massiano dopo la segnalazione di un’auto che, ad alta velocità, stava effettuando delle manovre pericolose. Alla vista dei poliziotti il conducente ha inchiodato, parcheggiato e ha tentato di fuggire a piedi insieme al passeggero. Non sono andati lontano.

Gli agenti li hanno bloccati e identificati: si tratta di due cittadini italiani. L’autista, 36 anni, è risultato gravato da precedenti per reati contro la persona, guida in stato d’ebbrezza, detenzione abusiva di arma e reati inerenti alle sostanze stupefacenti. Il passeggero, 47 anni, aveva a suo carico precedenti per reati contro il patrimonio, porto abusivo d’arma e sostanze stupefacenti.

E non è finita qui. Al 36enne era stada ritirata la patente a novembre. Il 47enne, invece, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il conducente è stato multato per guida pericolosa e con patente sospesa, con una sanzione pecuniaria di oltre 2mila euro. Il passeggero, invece, è stato denunciato per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.