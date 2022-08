Piazza Partigiani, si sente male e accascia su una panchina: soccorso e portato in ospedale

Si sente male nella zona di Piazza Partigiani, soccorso dagli agenti della polizia di Perugia e portato dal 118 all'ospedale.

Il 57enne è stato trovato disteso sulle panchine del terminal bus in stato confusionale. I poliziotti hanno richiesto subito l’intervento del 118. Il personale sanitario ha accompagnato il 57enne in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Gli agenti hanno poi informato un conoscente dell’uomo che, appresa la notizia, dopo aver ringraziato gli operatori per l’aiuto, ha raggiunto il 57enne al Santa Maria della Misericordia.