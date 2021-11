Fontivegge, nuovo colpo per la task force della Polizia locale: droga sequestrata e patenti ritirate

Nuovo colpo messo a segno dalla task force della Polizia locale dedicata a coprire l'area di Fontivegge. Il personale della Polizia locale del Comune di Perugia e i militari dell’Esercito Italiano impegnati nell'operazione "Strade Sicure" hanno fermato e controllato decine di persone e auto, arrivando a sequestrare droga e elevare multe per violazioni al codice della strada.

Gli operatori hanno fermato un cittadino rumeno, trovato in compagnia di tre magrebini e all'interno del veicolo, sottoposto a perquisizione, hanno trovato della sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.

Un ulteriore sequestro di eroina è stato effettuato nella giornata di ieri a carico di un soggetto di nazionalità nigeriana, scovato proprio mentre si apprestava a consumare la droga sotto i portici di via del Macello. L’uomo, proveniente da Sondrio, è stato condotto in Questura per l’identificazione e multato per violazione al testo unico sugli stupefacenti.

Denunciato un cittadino di nazionalità gambiana, proveniente da Todi, per violazione dell’ordine del questore di non far rientro nel Comune di Perugia. Il soggetto era giunto nel capoluogo per acquistare e consumare sostanze stupefacenti che sono state sequestrate.

Due le multe a conducenti di vetture nel corso dei controlli in via Canali.

Il Nucleo decoro urbano di Fontivegge oltre all’attività di repressione, svolge anche compiti di polizia di prossimità con il sostegno giornaliero alla cittadinanza, il recupero delle siringhe abbandonate e l’aiuto alle persone disagiate, contribuendo all’inserimento di queste ultime nella rete dei servizi sociali del Comune di Perugia.