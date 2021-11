Predoni a caccia in centro storico, ladri inseguiti e bloccati dalla polizia

Predoni bloccati dalla polizia di Perugia. Gli agenti della Volante, durante un controllo in centro storico, hanno individuato e bloccato due ragazzi che si aggiravano tra le auto in sosta. I due hanno tentato di scappare, ma non sono andati lontano. Dalla perquisione della loro auto è saltato fuori il kit dello scassinatore. Due cacciavite, un taglierino, un coltello, tre pinze di cui una a pappagallo, un martello, un paio di guanti e un passamontagna. Tutto sequestrato. Uno dei due è stato anche trovato con quasi un grammo di marijuana in tasca e segnalato come assuntore alla Prefetttura di Perugia.

Entrambi sono stati denunciati per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.