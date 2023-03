Perugia, assalto alle auto parcheggiate: furti e danni

Assalto alle auto parcheggiate. Colpi in via Fausto Luciani, via Strozzacapponi, via Annibale Angelini e via Dell’Armonia. Nel mirino dei predoni quattro auto di grossa cilindrata. La polizia è a caccia dei criminali. In azione anche la polizia scientifica. Al vaglio le telecamere della zona.

Secondo la ricostruzione della polizia sono stati rubati i volanti di alcuni veicoli. In un caso sono stati presi anche denaro e indumenti.