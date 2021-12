Alla guida di un’auto di grossa cilindrata senza patente: maxi multa, denuncia ed espulsione

Sfreccia nella notte alla guida di un'auto di grossa cilindrata, ma non ha mai preso la patente, è un pregiudicato ed è irregolare in Italia. Denunciato, multato ed espulso. Gli agenti delle Volanti di Perugia, durante un posto di blocco, hanno fermato intorno alle 3 del mattino un'auto di grossa cilindrata. Al volante un cittadino straniero di 32 anni che ha subito ammesso di non aver mai conseguito la patente di guida. E non finisce qui. I controlli dei poliziotti perugini portano alla luce altre informazioni sul 32enne: è un pregiudicato ed è irregolare sul territorio nazionale.

L'uomo è stato portato in Questura, denunciato ed espulso. A suo carico anche una sanzione amministrativa di oltre 5000 euro per essersi messo alla guida del veicolo senza mai avere conseguito la patente di guida,