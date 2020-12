Durante un controllo della Polizia salta fuori una carta di credito rubata: coppia denunciata

La Polizia di Stato ha denunciato una coppia di cittadini rumeni di 39 e 32 anni per ricettazione.

La coppia, già nota alle forze dell'ordine, è stata controllata in un appartamento di via del Macello, in un condominio i cui residenti avevano segnalato la presenza di persone sospette a varie ore del giorno e della sera. Gli agenti hanno trovato nell'appartamento la coppia e un tunisino di 34 anni, irregolare e senza documenti.

Per il tunisino sono scattate le pratiche per l'espulsione e una denuncia perché già allontanto dal questore, non aveva mai lasciato l'Italia.

All’interno dell’appartamento un poliziotto notava una carta di credito, lasciata su un mobile ed intestata ad terza persona non presente nell'appartament. La coppia diceva di averla trovata semplicemente in strada.

Dagli accertamenti emergeva che la carta era stata rubata due giorni prima, nelle vicinanze del condominio, all’interno di un’autovettura.

Per la coppia scattava la denuncia per ricettazione e la carta veniva restituita al legittimo proprietario.