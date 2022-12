Tenta di rubare un portafoglio in un locale, la proprietaria lo scopre: denunciato

Tenta di rubare un portafoglio in un locale di Santa Maria degli Angeli, denunciato per tentato furto aggravato. A lanciare l'allarme la proprietaria del portafoglio. La donna si è accorta che la borsa, appesa all'attaccapanni del locale, era caduta a terra. Così è andata a controllare e non ha trovato il portafoglio. La donna ha tentato di farselo riconsegnare da uno dei due uomini seduti lì vicino, arrivando a filmarli, ma non ci è riuscita. Così ha chiamato la polizia. All'arrivo dei poliziotti ha spiegato che uno due uomini - successivamente identificato per un cittadino italiano di 55 anni – prima di scappare le aveva detto di aver lasciato il portafoglio sopra una sedia.

Grazie ai testimoni e al video della vittima, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità del 55enne che è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato.