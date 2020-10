Si accampa in uno scantinato e smercia cocaina: fermato 19enne

Un giaciglio di fortuna nel seminterrato di un condominio e la cocaina in tasca. Gli agenti della Squadra Volante della polizia di Perugia hanno denunciato un 19enne di origini albanesi, senza fissa dimora, per detenzione di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato fermato durante un controllo in via Settevalli, in una zona condominiale nota per lo spaccio, ed è stato beccato due dosi di cocaina. I poliziotti hanno controllato anche il giaciglio improvvisato dal ragazzo in uno scantinato della zona. Trovato un bilancino di precisione.

Il 19enne è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la verifica della regolarità sul territorio nazionale e per avviare le procedure per l'espulsione in caso di irregolarità.