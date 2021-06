Premiati in 30 con la medaglia di commiato per il servizio prestato nella Polizia di Stato

Il questore della provincia di Perugia Antonio Sbordone, ha consegnato 30 medaglie di commiato, conferite dal Capo della Polizia, in segno di stima e riconoscenza per l’attività prestata dal personale della Polizia di Stato in quiescenza.

"Il nostro ruolo – ha tenuto a sottolineare il questore Sbordone – risiede in una ragione sociale che è fondamento della professione del poliziotto: fare del bene agli altri, garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica, sempre vicini ai cittadini".

Con questa cerimonia si concludono i tre giorni di eventi per celebrare la nascita della Repubblica Italiana, iniziati il 31 maggio con la piantumazione di un olivo e lo scoprimento di una targa in ricordo del questore Giovanni Palatucci, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, e la mostra allestita, all’interno della Questura, una mostra divulgativa organizzata dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia denominata "1938 – Leggi razziali fasciste. Alle origini del razzismo in Italia".