Non può entrare nei locali, beccato al bar

Non può entrare nei locali di tutta la provincia di Perugia per due anni: beccato al bar. Denunciato. È successo a Foligno. L'uomo, gravato da un provvedimento di Daspo “Willy”, è stato sorpreso dai poliziotti al tavolino di un bar, intento a consumare. Denunciato per aver violato il provvedimento, reato punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8mila a 20mila euro.