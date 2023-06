Perugia, ferisce una donna e poi aggredisce i poliziotti

Sbatte a terra una donna e la ferisce, poi aggredisce i poliziotti. A lanciare una passante che ha sentito le grida della donna. L'uomo è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza molesta.

È successo a Perugia, in via Sabatina. Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia il 37enne, cittadino italiano con precedenti, ha discusso con una 35enne, cittadina brasiliana. La donna ha raccontato ai poliziotti che l'ha strattonata, facendola cadere a terra e procurandole delle lesioni. I poliziotti hanno provato a parlare con l'uomo, "in palese stato di ebbrezza", ma lui ha iniziato a urlare e a inveire contro i poliziotti, minacciandoli e strattonandone. Una volta bloccato e caricato in auto, ha continuato a insultare i poliziotti e a colpire il vetro divisore della Volante.

Denunciato e multato.