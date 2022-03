Armato al ricovero dei senzatetto, 53enne bloccato dalla polizia

Un coltello a serramanico nella tasca del giubbotto, alcune dosi di eroina nei calzini, una montagna di precedenti e un provvedimento di espulsione emesso dal Questore della provincia di Perugia. La polizia ha bloccato e denunciato possesso di oggetti atti ad offendere, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, false generalità e inosservanza dell’ordine di espulsione da parte del Questore della provincia di Perugia un 53enne di origini tunisine. Avviate anche le pratiche per la sua espulsione.

L'uomo è stato bloccato dagli agenti al ricovero dei senzatetto della città e portato in Questura. Gli accertamenti hanno permesso di appurare i numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti e l’irregolarità sul territorio nazionale. La perquisizione, invece, ha portato alla luce un coltello e alcune dosi di eroina.