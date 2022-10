Perugia, contromano lungo la E45 sperona la polizia e si schianta contro il guard rail

Contromano lungo la E45, scappa e sperona l'auto della polizia: 24enne denunciato e multato. E' successo a Perugia, lungo la superstrada. L'uomo ha imboccato contromano la E45 a Ponte San Giovanni. Gli agenti dellaa stradale lo hanno inseguito per tentare di fermarlo. A metà della corsa ha inverito la marcia. La pattuaglia di Castiglione del Lago è intervenuta e ha sbarrato la strada nel tentarivo di bloccarlo. Il 24enne ha speronato la pattuglia e si è schiantato contro il guard rail.

L'uomo è stato soccorso dal 118 e sottoposto all'alcoltest: tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Il 24enne, cittadino straniero, è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato anche sanzionato per aver percorso la carreggiata di strada extraurbana contromano, per non aver ottemperato all’alt degli agenti e per essersi messo alla guida senza indossare le cinture di sicurezza.