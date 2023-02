Umbria, posti di blocco e controlli: nove patenti ritirate e cento punti decurtati

Trenta conducenti di veicoli controllati e sottoposti alla prova dell’etilometro con il risultato di nove patenti ritirate e cento punti decurtati. Nel corso della serata di domenica 12 febbraio la polizia stradale ha proseguito l’operazione ‘stragi del sabato sera’ finalizzata al contratto della guida in stato di ebbrezza e/o di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Un’attività svolta in collaborazione con il reparto cinofili della guardia di finanza.

Secondo i risultati emersi, tra le nove persone sanzionate, quattro conducenti sono risultati positivi all’ alcool test con tassi compresi tra 0,8 e 1,5 g/l e altri 5 per tassi compresi tra 0,5 e 0,8 g/l .