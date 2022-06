Fontivegge al setaccio, controlli a tappeto della polizia

Controlli a tappeto a Fontivegge. La polizia, su ordine del Questore di Perugia, ha passato al setaccio la zona dell'Ottagono e ha effettuato tre posti di blocco. Il bilancio è di 87 persone identificate e 30 veicoli controllati.

I poliziotti, nel corso dei pattugliamenti, hanno fermato un cittadino italiano di 25 anni. Il ragazzo, senza documenti, è stato portato in Questura e identificato. Così è saltata fuori la verità: precedenti per false attestazioni, rifiuto di fornire le proprie generalità, evasione, minacce, maltrattamenti in famiglia nonché reati in materia di stupefacenti.

E non è finita qui. A carico del 25enne c'è anche un foglio di via con divieto di ritorno in città emesso dal Questore di Perugia il primo settembre 2021. Il ragazzo è stato denunciato.