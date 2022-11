Fiera dei Morti blindata, controlli a tappeto delle forze dell'ordine

Fiera dei Morti, controlli a tappeto delle forze dell'ordine. La Questura di Perugia – secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è tenuto in Prefettura il 27 ottobre – ha predisposto "un articolato dispositivo interforze con controlli mirati per prevenire reati predatori, borseggi, furti e contrastare l’abusivismo commerciale, la vendita di prodotti contraffatti e il fenomeno dell’accattonaggio molesto".

Il dispositivo – coordinato da un funzionario della Questura - opererà sia nell’acropoli - in particolare lungo Corso Vannucci, Piazza della Repubblica, via Fani, via Mazzini e Piazza Italia - sia nella zona del piazzale Umbria Jazz. In campo gli agenti della Questura, i carabinieri, i militari della guardia di finanza, gli agenti della polizia locale e della polizia provinciale.

Il Questore ha predisposto anche servizi di vigilanza in borghese per assicurare il rispetto delle norme amministrative disciplinanti la vendita ambulante e prevenire i furti, gli scippi e i reati predatori in genere.

La polizia locale e la guardia di finanzia controlleranno per prevenire e reprimere il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti.